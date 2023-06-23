Голикова призвала обеспечить 61% занятости молодежи в первый год после окончания учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Занятость молодых людей в первый год после завершения обучения должна находиться на уровне 61%. Это поможет в достижении потребностей в трудовых ресурсах для сфер технологического суверенитета, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, по предварительному прогнозу правительства страны, для этого нужно около 1 миллиона сотрудников до 2030 года.

"Поскольку молодые люди не всегда после среднего специального учебного заведения или высшего приходят на работу, на которую они учились, а нам, чтобы обеспечить этот 1 миллион человек в течение пяти лет, нужно на минимальном уровне обеспечить занятость этих молодых людей", – указала вице-премьер.

Голикова добавила, что в этом году 812 тысяч молодых людей окончат заведения среднего профессионального образования, из них 129 тысяч уже смогли устроиться на работу.

Ранее Владимир Путин заявил, что для российских вузов и техникумов необходимо установить ключевые показатели эффективности (KPI). Глава государства отметил, что такие учебные заведения должны быть ориентированы на результат – успешное трудоустройство молодых специалистов. Кроме того, президент предложил каждый год готовить пятилетний прогноз, который раскрывал бы будущие потребности в кадрах.

До этого стало известно, что Минобрнауки РФ организует изменения уровней высшего образования в 2023–2026 году в рамках пилотного проекта. Постановлением правительства предусмотрены такие уровни образования, как базовое высшее, специализированное и профессиональное.

В мае Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

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