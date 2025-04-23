Переменная облачность с дождем ожидается в столице 23 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и местами кратковременный дождь прогнозируется в Москве в среду, 23 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов тепла, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 11 градусов, по области – до плюс 8 градусов.

В столице с 23 по 24 апреля ожидается аномально жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до вечера 24 апреля.

В первую неделю мая в Москве ожидается свыше 20% от месячной нормы осадков. При этом с вероятностью в 90% в мае будет наблюдаться положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1–1,5 градуса.