Прибывшие из Стамбула россияне прошли санитарно-эпидемиологический контроль

17:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Граждане России, прибывшие из Стамбула в столичный аэропорт Внуково 22 апреля, прошли санитарно-эпидемиологический контроль. Специалисты доставили их к месту самоизоляции, сообщает пресс-служба Роспортебнадзора.
Как уточняется, всех пассажиров (51 человек) опросили о состоянии здоровья, еще на борту самолета им померили температуру.
"Также в аэропорту проверена генеральная декларация, подтверждающая отсутствие больного пассажира в самолете. После прохождения паспортного контроля все прибывшие прошли анкетирование, им были выданы средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что прибывшие, которые проживают в столице и Подмосковье, получили постановления о нахождении на самоизоляции в течении двух недель. Тех, кто проживает в других регионах, доставили в обсерватор на территории Можайского района Подмосковья.
Для сопровождения граждан Дептранс выделил 11 микроавтобусов.
Ранее стало известно, что заработало приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных COVID-19, которые проходят курс лечения дома. Приложение доступно в Google Play.
Благодаря этому приложению инфицированные москвичи смогут оставаться дома и информировать о соблюдении ими карантинного режима. В систему встроена возможность электронного мониторинга, которая фиксирует местонахождение зараженного коронавирусом человека, находящегося на домашнем курсе лечения. В ближайшее время приложение станет доступно в App Store.
29 марта Сергей Собянин ввел режим ограничения передвижения по городу. Согласно указу о повышенной готовности, все зараженные коронавирусом, которые проходят домашнее лечение, должны строго соблюдать режим самоизоляции и регулярно посылать данные о своем местонахождении.
За нарушение больными правил самоизоляции устанавливается административная ответственность. Кроме того, нарушитель принудительно отправляется в один из обсервационных центров, где находится вплоть до полного выздоровления.
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