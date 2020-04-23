Прибывшие из Стамбула россияне прошли санитарно-эпидемиологический контроль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане России, прибывшие из Стамбула в столичный аэропорт Внуково 22 апреля, прошли санитарно-эпидемиологический контроль. Специалисты доставили их к месту самоизоляции, сообщает пресс-служба Роспортебнадзора.

Как уточняется, всех пассажиров (51 человек) опросили о состоянии здоровья, еще на борту самолета им померили температуру.

"Также в аэропорту проверена генеральная декларация, подтверждающая отсутствие больного пассажира в самолете. После прохождения паспортного контроля все прибывшие прошли анкетирование, им были выданы средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что прибывшие, которые проживают в столице и Подмосковье, получили постановления о нахождении на самоизоляции в течении двух недель. Тех, кто проживает в других регионах, доставили в обсерватор на территории Можайского района Подмосковья.

Для сопровождения граждан Дептранс выделил 11 микроавтобусов.

Ранее стало известно, что заработало приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных COVID-19, которые проходят курс лечения дома. Приложение доступно в Google Play.

Благодаря этому приложению инфицированные москвичи смогут оставаться дома и информировать о соблюдении ими карантинного режима. В систему встроена возможность электронного мониторинга, которая фиксирует местонахождение зараженного коронавирусом человека, находящегося на домашнем курсе лечения. В ближайшее время приложение станет доступно в App Store.

29 марта Сергей Собянин ввел режим ограничения передвижения по городу. Согласно указу о повышенной готовности, все зараженные коронавирусом, которые проходят домашнее лечение, должны строго соблюдать режим самоизоляции и регулярно посылать данные о своем местонахождении.

За нарушение больными правил самоизоляции устанавливается административная ответственность. Кроме того, нарушитель принудительно отправляется в один из обсервационных центров, где находится вплоть до полного выздоровления.