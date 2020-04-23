Вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву запланирован на 24 апреля

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Вывозной рейс Франкфурт-на-Майне – Москва для граждан России запланирован на 24 апреля, сообщается в телеграм-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

Рейс № AFL2657 должен вылететь в 18:50 по местному времени. Уточняется, что воспользоваться им могут только граждане, проживающие в Москве и Московской области.

Количество мест на борту ограничено, а списки будут формироваться на основании регистрации на портале госуслуг.

Накануне Росавиация обнародовала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за границы. Речь идет про авиарейсы до 27 апреля.

23 апреля перевозчик S7 выполнит рейс из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. На следующий день в расписании значатся пять перелетов.

Ожидается полет "Сибири" из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России". Во Владивосток из Сеула ожидается рейс "Авроры".

При этом "Уральские авиалинии" вывезут граждан РФ из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также из Аликанте в Нижний Новгород.

Россиян вывозят на родину в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.