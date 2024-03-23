Баллы "Миллион призов" можно перевести на помощь пострадавшим в "Крокус Сити"

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Программа "Миллион призов" совместно с Российским Красным Крестом открыли сбор пожертвований пострадавшим и родным погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

Там уточнили, что жители столицы могут перенаправить тысячу, 5 тысяч или 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю, количество переводов не ограничено.

"Перевести можно призовые баллы, начисленные за участие в программе "Выбираем вместе – 2024", – говорится в сообщении.

На сайте "Миллион призов" есть вкладка "Поощрения". Выбрав ее, следует перейти на акцию "Выбираем вместе – 2024" и найти раздел "Благотворительность". Там открыта возможность перевести баллы в Российский Красный Крест.

Теракт "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание концертного зала и открыли стрельбу по гостям.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Правоохранители заявили, что число погибших составляет 133 человека. По последним данным, травмы получили более 140 человек.

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне произошедшего. Президент заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракта задержаны, ими оказались 11 человек. По данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура