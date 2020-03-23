В России предложили вернуть продажу алкоголя на АЗС из-за коронавируса

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Объединение независимых АЗС "Российский топливный союз" предложило вернуть продажу алкоголя на заправках, сообщает ТАСС.

Инициатива войдет в ряд предложений, которые в настоящий момент готовит организация. Президент союза Евгений Аркуша считает, что возврат продажи алкоголя позволит автомобилистам купить все в одном месте. Он подчеркнул, что введение инициативы вызвано закрытием торговых центров в связи с угрозой распространения коронавируса.

В то же время Аркуша отметил, что АЗС не нуждаются в поддержке государства.

"У нас готовится несколько обращений, одно из них мы сегодня отправили, мы не просим помощи. И, честно говоря, просить помощь нам не совсем корректно. У нас более-менее все нормально", – рассказал Аркуша.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин. Он отметил, что в настоящий момент необходимо удержать стоимость топлива на прежнем уровне. Кроме того, в связи с распространением коронавируса глава государства подчеркнул, что страна должна быть готова к любому развитию событий.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить все таможенные и налоговые проверки в стране до 1 мая в связи с распространением коронавируса.

23 марта в Москве обнаружили еще 71 человека, которые инфицированы коронавирусом. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в России составила 438 человек. Всего в мире зафиксировали более 292 тысяч случаев инфицирования. 12,7 тысячи человек стали жертвами коронавируса.