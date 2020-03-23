В России предложили вернуть продажу алкоголя на АЗС из-за коронавируса

Фото: depositphotos/blinow61
Объединение независимых АЗС "Российский топливный союз" предложило вернуть продажу алкоголя на заправках, сообщает ТАСС.
Инициатива войдет в ряд предложений, которые в настоящий момент готовит организация. Президент союза Евгений Аркуша считает, что возврат продажи алкоголя позволит автомобилистам купить все в одном месте. Он подчеркнул, что введение инициативы вызвано закрытием торговых центров в связи с угрозой распространения коронавируса.
В то же время Аркуша отметил, что АЗС не нуждаются в поддержке государства.
"У нас готовится несколько обращений, одно из них мы сегодня отправили, мы не просим помощи. И, честно говоря, просить помощь нам не совсем корректно. У нас более-менее все нормально", – рассказал Аркуша.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин. Он отметил, что в настоящий момент необходимо удержать стоимость топлива на прежнем уровне. Кроме того, в связи с распространением коронавируса глава государства подчеркнул, что страна должна быть готова к любому развитию событий.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить все таможенные и налоговые проверки в стране до 1 мая в связи с распространением коронавируса.
23 марта в Москве обнаружили еще 71 человека, которые инфицированы коронавирусом. Таким образом, общая численность зараженных COVID-19 в России составила 438 человек. Всего в мире зафиксировали более 292 тысяч случаев инфицирования. 12,7 тысячи человек стали жертвами коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: