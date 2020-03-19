Путин посоветовал быть готовыми к любому развитию событий

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Развожаев рассказал президенту РФ о мерах повышенной готовности, которые предпринимаются в городе по предотвращению распространения инфекции.
"Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы все правильно делаете", – отметил глава государства.
Ранее Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать.
Комендантского часа из-за коронавируса в Москве не будет
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится.
Он добавил, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Премьер призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью, максимально ограничить контакты с другими, а в случае проявления симптомов вызывать врача.
Мишустин заявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. В режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок. Глава кабмина подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания, и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.
С 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Ограничения для транспорта торговых сетей должны устранить. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: