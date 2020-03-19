Путин посоветовал быть готовыми к любому развитию событий

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Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Развожаев рассказал президенту РФ о мерах повышенной готовности, которые предпринимаются в городе по предотвращению распространения инфекции.

"Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы все правильно делаете", – отметил глава государства.

Ранее Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать.

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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится.

Он добавил, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Премьер призвал россиян ответственно относиться к своему здоровью, максимально ограничить контакты с другими, а в случае проявления симптомов вызывать врача.

Мишустин заявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. В режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок. Глава кабмина подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания, и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

С 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Ограничения для транспорта торговых сетей должны устранить. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.