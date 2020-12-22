В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Совет Федерации обсудил меры поддержки студентов в условиях распространения коронавируса. Как сообщает РИА Новости, сенаторы предложили правительству и вузам оборудовать общежития изоляторами для заболевших COVID-19.
Они пояснили, что специально выделенные помещения можно было бы использовать для самоизоляции заболевших, в том числе иногородних студентов, которым не требуется госпитализация.
Также в Совфеде предложили поручить профильным министерствами проработать меры для улучшения подключения образовательных организаций к интернету.
Кроме того, рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке и применении национальной системы автоматизированного контроля за проведением онлайн-тестирований и экзаменов. Эта мера рассматривается как следствие дистанционного обучения.
В Совете Федерации также также выступили за выделение средств на повышение квалификации работников образования в части дистанционных технологий и проработку льготной системы проезда студентов вузов до места обучения и обратно в связи с условиями пандемии.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ранее поддержала создание яслей-садов при вузах. По ее мнению, данная мера могла бы помочь преодолеть проблему отложенного родительства.
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