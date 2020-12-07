В Совфеде поддержали идею организовывать ясли-сады при университетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Создание яслей-садов при высших учебных заведениях расширит возможности студентов и даст им стимул не откладывать рождение ребенка, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Об этом сообщает RT.

По ее словам, данная инициатива является "вполне здоровой", поскольку при хорошей организации, соблюдении всех необходимых санитарных норм и государственной поддержке она могла бы помочь преодолеть проблему "отложенного родительства".

"Студенчество – это та самая пора, когда молодые люди влюбляются, создают семьи. Безусловно, появление ребенка мы должны поддержать, чтобы это не сказалось на качестве обучения, и поддержать молодую семью", – заявила сенатор.

Кроме того Гумерова отметила, что действующее законодательство предоставляет вузам возможность организации ясель и напомнила, что в России уже есть такой опыт.

"В принципе, законодательство уже предоставляет такую возможность. Кстати, подобный опыт в ряде субъектов, в том числе в Республике Башкортостан, которую я представляю в Совете Федерации, есть. Мне видится, что это достаточно удобно, поскольку не требует возведения новых зданий, это приближено непосредственно к тому месту, где студенты обучаются", – заявила Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минобрнауки с предложением создать при высших учебных заведениях ясли-сады для студентов. Желание студентов создавать семью во время обучения является похвальным, считает Сухарев. Однако многие молодые пары не имеют возможности при этом воспитывать детей и обучаться одновременно.

Минобрнауки уже выступало с такой инициативой.