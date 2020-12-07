В Госдуме предложили организовывать ясли-сады при университетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ясли-сады предложили создать при высших учебных заведениях для студентов. Письмо с инициативой на имя главы Минобрнауки направил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

Желание студентов создавать семью во время обучения является похвальным, считает Сухарев. Однако многие молодые пары не имеют возможности при этом воспитывать детей и обучаться одновременно.

Депутат подчеркнул, что в некоторых университетах в частных случаях предусмотрен детский сад при вузе, но в большинстве университетов такой практики нет.

"В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе", – сказано в тексте обращения.

Ранее в России предложили создать льготную программу для семей, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.