Комнаты для детей могут открыть в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских вузах и колледжах могут открыть детские комнаты. Так Минтруд хочет помочь молодым мамам, которые осваивают профессию или повышают квалификацию, пишут "Известия".

Если идею удастся реализовать, учащимся мамам не придется нанимать няню или просить родственников посидеть с ребенком.

Проработка возможности открытия детских комнат в вузах и колледжах уже начата. Свои предложения Минтруд должен подготовить к 1 ноября.

По словам экспертов, открытие детских комнат усложняют требования к содержанию яслей от Роспотребнадзора и МЧС. "Если будет какая-то упрощенная схема, это станет возможно", – предположил ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.

В тоже время директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина убеждена, что в вузах нельзя создать условия для детей до трех лет. По ее мнению, можно открыть группы краткосрочного пребывания вроде тех, что работают в ТЦ и принимают малышей на два–четыре часа.

