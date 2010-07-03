Два корпуса детского сада построят в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Два корпуса детского сада построят в районе Покровское-Стрешнево, сообщает Агентство "Москва". Возведут их в составе многофункционального комплекса спортивной направленности, расположенного на Волоколамском шоссе, владение 71/9.

В общей сложности детсад рассчитан на 475 малышей и предусматривает возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Сад будет работать в режиме полного дня пять дней в неделю.

Оба здания оборудуют раздевалками, групповыми кабинетами, спальнями, туалетными комнатами и буфетными. Также предусмотрены музыкальный зал, физкультурный зал и помещение для проведения кружков.

Появится пищеблок с кладовыми и холодильными комнатами, цехом, раздаточной и помещением для мытья посуды. В составе медицинских помещений разместятся кабинет врача, процедурный кабинет и санитарный узел.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Ивановское построят современный образовательный центр, объединяющий школу и детский сад. О необходимости строительства комплекса заявили местные жители, и их просьбы были учтены.

Кроме того, в районе построят 20 домов общей площадью 314 тысяч квадратных метров, оборудуют велодорожки и отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.