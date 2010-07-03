Образовательный комплекс построят в Ивановском по просьбам жителей

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В столичном районе Ивановское построят современный образовательный центр, объединяющий школу и детский сад. Об этом сообщил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ВАО ГБУ "ГлавАПУ" Андрей Шиншинов.

Он отметил, что о необходимости строительства комплекса заявили местные жители, и их просьбы были учтены.

"Сейчас в микрорайоне 40-52 находятся два детских сада 1962 года постройки, один из которых заброшен. Большой образовательный комплекс появится на их месте", – указал Шиншинов.

Кроме того, в районе построят 20 домов общей площадью 314 тысяч квадратных метров, оборудуют велодорожки и отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда, уточняет Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в районе Очаково-Матвеевское построят два детских сада, физкультурный комплекс с культурно-досуговым центром и новый корпус школы. Изменения в проект застройки были внесены по просьбам местных жителей.

