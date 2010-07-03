Строительство двух дорог из Московского начнется в 2019 году

Строительство двух дорог из поселения Московский начнется в 2019 году. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году начнем строить сразу две дороги из Московского. Трассу до будущей станции “Филатов Луг”, которая сократит путь к #мосметро до 5 минут. И дополнительный выезд на Киевское шоссе, который позволит местным водителям выезжать из города на магистраль за минуту.
Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили проект планировки двух выездов из микрорайона Московский на Киевское шоссе и на дорогу Солнцево – Бутово – Видное.
Проект должен обеспечить подвоз к станциям столичного метро "Саларьево" и Филатов луг". Он также предусматривает мероприятия по сохранению и обеспечению эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций. Работы будут проведены в два этапа.
Кроме того, столичные власти утвердили проект планировки распределительной сети газопровода для тепловой станции "Саларьево". Его протяженность составит полтора километра. Работы будут проводиться закрытым способом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.