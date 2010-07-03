Строительство двух дорог из Московского начнется в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство двух дорог из поселения Московский начнется в 2019 году. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В этом году начнем строить сразу две дороги из Московского. Трассу до будущей станции “Филатов Луг”, которая сократит путь к #мосметро до 5 минут. И дополнительный выезд на Киевское шоссе, который позволит местным водителям выезжать из города на магистраль за минуту. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили проект планировки двух выездов из микрорайона Московский на Киевское шоссе и на дорогу Солнцево – Бутово – Видное.

Проект должен обеспечить подвоз к станциям столичного метро "Саларьево" и Филатов луг". Он также предусматривает мероприятия по сохранению и обеспечению эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций. Работы будут проведены в два этапа.

Кроме того, столичные власти утвердили проект планировки распределительной сети газопровода для тепловой станции "Саларьево". Его протяженность составит полтора километра. Работы будут проводиться закрытым способом.

