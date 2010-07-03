Собянин: Французская Orpea откроет реабилитационный центр в "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Французская группа компаний Orpea откроет реабилитационный центр в "Сколково". Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе подписания соглашения между Фондом международного медицинского кластера и группой компаний Orpea.

"Благодарю вас и вашу клинику, сеть реабилитационных клиник Orpea, крупнейшую реабилитационную сеть в Европе за то, что вы нашли возможность рассмотреть проект размещения вашей клиники в Московском международном медицинском кластере. У нас появляется еще один ключевой партнер, это очень важно, как и важно само направление высокотехнологичной медицинской реабилитации", – сказал мэр столицы.

Собянин назвал направление очень важным, а технологии, компетенции, подготовку кадров французских коллег необходимыми для того, чтобы учесть такой опыт в развитии столичной медицины. Глава города также выразил надежду, что этот проект будет успешным и интересным как для Orpea, так и для Москвы и москвичей.

Соглашение об участии французской компании Clinea, входящей в Orpea Group, в проекте Международного медицинского кластера в "Сколково" подписали генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай и генеральный директор Orpea Group Ив ле Ман. Orpea Group откроет в "Сколково" Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea и станет четвертым официальным участником Международного медицинского кластера.

Ив ле Ман поблагодарил мэра и его команду за теплый прием и поддержку в этом проекте. Он отметил, что компания представлена во многих странах и подчеркнул, что теперь представлена "в самой большой стране Европы".

Строительство здания для размещения Центра высокотехнологичной реабилитации Clinea в "Сколкове" будет финансировать Фонд Международного медицинского кластера. Clinea обязуется провести чистовую отделку будущей клиники и ее оснащение необходимым оборудованием.

Клиника должна заработать в 2022 году, она будет принимать порядка 3,5 тысячи человек в год. Доля французских специалистов при открытии центра составит 30 процентов и будет со временем снижаться. Основные нозологии – кардиология, неврология, онкология, нарушение обмена веществ, ортопедия.

Планируемая площадь центра – 10 тысяч квадратных метров. В нем расположатся стационар на 200 коек и амбулаторное отделение (дневной стационар) на 50 коек. Клиника собирается вести также научную и образовательную деятельность.

В составе центра планируется открыть специализированную клинику спортивной медицины, в которой спортсмены-профессионалы смогут пройти курс восстановления под наблюдением медиков-профессионалов мирового уровня.

ORPEA Group основал в 1989 году французский нейропсихиатр Жан-Клод Марьян. Это ведущая европейская компания в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании находится более 50 тысяч специалистов.