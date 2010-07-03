Утвержден проект распределительной сети газопровода в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти столицы утвердили проект планировки распределительной сети газопровода для тепловой станции "Саларьево". Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"Протяженность проектируемого газопровода составит 1,5 километра. Строительство газопровода будет проводиться закрытым способом", – говорится в документе.
Работы будут вестись в поселении Московский и поселении Сосенское ТиНАО.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин одобрил планы по реконструкции сетей на 2019 год. За 2012–2018 годы реконструировали 1,4 тысячи километров тепловых сетей и 237 единиц основного оборудования, а в 2019 году планируют реконструировать 122,1 километра тепловых сетей и 137 единиц основного оборудования.
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