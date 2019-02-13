Собянин одобрил планы по реконструкции коммунальных сетей на 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев на заседании президиума правительства Москвы доложил о ходе реализации государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в прошлом году и прогнозе на 2019 год.

Программа координирует действия столичного правительства и сетевых компаний по повышению надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры города. Она осуществляется за счет инвестиционных и бюджетных средств. При этом предусматривается постепенное сокращение бюджетного финансирования.

В ходе реализации программы с 2012 по 2018 годы реконструировали около 11 тысяч километров линий электропередачи. В нынешнем году запланировано строительство/реконструкция 1,3 тысячи километров линий электропередачи.

За 2012–2018 годы реконструировали 1,4 тысячи километров тепловых сетей и 237 единиц основного оборудования, а в 2019 году планируют реконструировать 122,1 километра тепловых сетей и 137 единиц основного оборудования.

В городе за тот же период было реконструировано 517,5 километра газопроводов и 70 газорегуляторных пунктов. В нынешнем году планируется реконструировать 75,5 километра газопроводов.

Кроме того, в 2019 году планируют реконструировать 56,7 километра водопроводной, 35,7 километра канализационной сетей, 35 километров кабельных коммуникационных коллекторов, 20 километров сетей водостока.

Также предполагается установить 16,5 тысячи новых осветительных приборов.

В ходе реализации программы показатели износа систем инженерного обеспечения снижаются.