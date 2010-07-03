Утвержден проект выездов из Московского на Киевское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы утвердили проект планировки выездов из микрорайона Московский на Киевское шоссе и на дорогу Солнцево – Бутово – Видное. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Цель проекта – формирование участков линейных объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих дополнительные въезды в город Московский и подвоз пассажиров к станциям "Саларьево" и "Филатов луг" Сокольнической линии метрополитена. Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по сохранению и обеспечению эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций", – говорится в сообщении.

Работы будут проведены в два этапа.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление о планировке распределительной сети газопровода для тепловой станции "Саларьево". Работы будут вестись в поселении Московский и поселении Сосенское ТиНАО.