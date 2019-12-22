Дело актрисы Бочкаревой о наркотиках направили в суд

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Завершилось расследование уголовного дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

Отмечается, что дело Бочкаревой было направлено в суд.

28 сентября Бочкареву остановили сотрудники ДПС. В ее машине обнаружили кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде.

Сама же Наталья Бочкарева позднее утверждала, что на видео, опубликованном в Сети, не она и что она не имеет отношения к инциденту.

Также была информация о том, что после скандала артистку частично парализовало. По сообщениям ее друзей, Бочкарева очень сильно переживала насчет произошедшего.