Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана в среду и четверг, 22 и 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, в некоторых районах столицы ожидается туман с ухудшением видимости вплоть до 200 метров. Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 21:00 22-го числа до 13:00 23-го числа. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Ранее научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд указывал, что погода в стране уже переходит в зимний режим. В России уже почти не осталось регионов, где днем было бы тепло. Лишь на юге европейской части государства столбики термометра могут подниматься до 18 градусов.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус утверждал, что заморозков в столичном регионе не будет до конца текущей недели, 20–26 октября. В ночь на вторник, 21 октября, температура оставалась в плюсовой зоне, несмотря на то что на севере Подмосковья она приблизилась к нулю.

