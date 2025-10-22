До 7 градусов и небольшой дождь ожидаются в столице 22 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 22 октября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть северный, северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в России начала переходить в зимний режим. На данный момент в стране не осталось регионов, где бы сохранялось тепло.

Согласно данным синоптика, только на юге европейской территории России столбик термометра поднимается до 16–18 градусов. Также на прошлой неделе Приморский край был единственным регионом, где фиксировалось 15–18 градусов тепла. Однако уже на этой неделе похолодало и там.

