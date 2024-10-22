Географический диктант пройдет 16–17 ноября очно и онлайн

Фото: пресс-служба РГО

Десятый географический диктант Русского географического общества пройдет 16 и 17 ноября в 12:00 онлайн и очно.

Ежегодная просветительская акция станет доступна в дистанционном формате участникам только в субботу, 16 ноября. В воскресенье, 17 ноября, в 14:00, сразу после завершения очного этапа, начнется дополнительный вариант диктанта. Он завершится в 14:00 1 декабря.

Автором текста для "Тотального диктанта", который пройдет в 2025 году, стала финалист премии "Ясная поляна" писательница Марина Москвина. Акция пройдет 5 апреля. Текст для нее уже написан и передан филологическому совету для дальнейшей совместной работы с автором.

Акция "Цифровой диктант" продлится на сайте цифровойдиктант.рф до 28 октября. Тестирование позволит любому желающему проверить свои навыки по работе с компьютером и другими цифровыми устройствами. С 29 октября по 10 ноября проведут работу над ошибками, а в середине ноября подведут итоги.