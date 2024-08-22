"Цифровой диктант – 2024" пройдет с 10 по 28 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Ежегодная акция "Цифровой диктант" уже в пятый раз пройдет на сайте цифровойдиктант.рф. Всероссийский проект состоится с 10 по 28 октября, рассказали организаторы.

Тестирование позволит любому желающему проверить свои навыки по работе с компьютером и другими цифровыми устройствами. Для жителей столицы будут отдельно подготовлены специальные вопросы, посвященные IT-продуктам Москвы и столичным сервисам.

Опрос разделят на пять блоков. Первый будет посвящен основам компьютерной грамотности, второй – компетенциям, третий и четвертый – цифровой безопасности и новым технологиям, а пятый – финансовой киберграмотности. С 29 октября по 10 ноября проведут работу над ошибками, а в середине ноября подведут итоги.

"Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. Российская ассоциация электронных коммуникаций, организуя Всероссийскую акцию "Цифровой диктант", старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети", – отметил директор РАЭК Сергей Гребенников.

Он напомнил, что актуальность акции не снижается, так как угрозы становятся все хитрее, а число новых цифровых сервисов и услуг растет. Принять участие в проекте могут как дети от 10 лет и подростки в возрасте от 14 до 17 лет, так и взрослые до 59 лет, а также граждане старшего возраста.

В прошлом году диктант прошли около 2 миллионов пользователей, а их уровень грамотности составил 6,43 балла из 10. Лидерами по уровню цифровой грамотности тогда стали Карелия и Москва.

Ранее россиянам напомнили, что ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" в 2025 году пройдет 5 апреля. Автор текста для диктанта будет объявлен 8 сентября, в День грамотности. Текст для акции уже написан и передан филологическому совету для дальнейшей совместной работы с автором.

