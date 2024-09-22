Около 570 детей будут вывезены из Курской области до конца сентября

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До конца сентября с территории Курской области будут вывезены еще 568 детей, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

Они будут направлены в Ленинградскую и Челябинскую области, Краснодарский и Забайкальский край, а также в Тверь, Удмуртию и Новосибирск.

При этом на данный момент за пределами региона остаются свыше 1,5 тысячи детей. Их сопровождают 455 педагогов, а также родители. Детей было решено разместить на базах лагерей и санаториев.

Их приняли в Крыму, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане, Тверской, Волгоградской, Московской, Калужской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае. Там для них был организован образовательный процесс на базе местных школ. Детям также обеспечили возможность заниматься в кружках и спортивных секциях, посещать экскурсии.

Ранее российское правительство выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области. Таким образом, общий объем средств, направленных на единовременную материальную помощь россиянам, которые оказались вынуждены покинуть свои дома, превысит 1,5 миллиарда рублей.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.