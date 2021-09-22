В Госдуму внесли законопроект о тюремном сроке за призывы к насилию в интернете

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Государственный совет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания в виде тюремного срока до 6 лет за призывы к насилию в интернете, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы предложили дополнить УК РФ статьей 207.3, согласно которой призывы к насилию в интернете будут наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет. Срок может быть увеличен до 6 лет, если преступление совершалось группой лиц или был нанесен тяжкий вред человеку.
В пояснительной записке авторы утверждают, что на данный момент законодательством России не предусмотрена ответственность за размещение в интернете "материалов, информации, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов" и "информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений".
В кабмине инициативу не поддержали, указав, что описанные деяния "в зависимости от юридически значимых обстоятельств могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера" и попадать под уже действующие статьи УК РФ.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила обучать школьников навыкам безопасного поведения при угрозах со стороны взрослых.
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