В Госдуме предложили обучать в школах навыкам безопасного поведения при угрозе от взрослых

21:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила обучать школьников навыкам безопасного поведения при угрозах со стороны взрослых. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По мнению парламентария, следует внести корректировки в предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" при участии специалистов МВД РФ и Минпросвещения и добавить специальные тематические занятия.
"Такие уроки должны, по моему мнению, проводиться минимум один раз в учебную четверть, а не только 1 сентября, поскольку подобная профилактическая работа со школьниками должна быть системной, включающей в себя и различные внеучебные мероприятия, особенно для учащихся младших классов, которым с учетом их психологии многие вещи проще будет запоминать еще и в игровой форме", – добавила Строкова.
Депутат Госдумы напомнила, что ежегодно в России без вести пропадают порядка 120 тысяч человек. Многие из них – дети. Она также отметила, что сейчас на Алтае и в Сибири участились попытки похищения детей на улицах и в подъездах.
Ранее председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил, что школьникам необходимо соблюдать цифровую гигиену. Чрезмерное потребление контента может перегрузить мозг ребенка.
В Москве предложили разработать общероссийский стандарт безопасности в школах
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