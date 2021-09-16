В Госдуме предложили обучать в школах навыкам безопасного поведения при угрозе от взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила обучать школьников навыкам безопасного поведения при угрозах со стороны взрослых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, следует внести корректировки в предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" при участии специалистов МВД РФ и Минпросвещения и добавить специальные тематические занятия.

"Такие уроки должны, по моему мнению, проводиться минимум один раз в учебную четверть, а не только 1 сентября, поскольку подобная профилактическая работа со школьниками должна быть системной, включающей в себя и различные внеучебные мероприятия, особенно для учащихся младших классов, которым с учетом их психологии многие вещи проще будет запоминать еще и в игровой форме", – добавила Строкова.

Депутат Госдумы напомнила, что ежегодно в России без вести пропадают порядка 120 тысяч человек. Многие из них – дети. Она также отметила, что сейчас на Алтае и в Сибири участились попытки похищения детей на улицах и в подъездах.

Ранее председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев заявил, что школьникам необходимо соблюдать цифровую гигиену. Чрезмерное потребление контента может перегрузить мозг ребенка.

