В Совфеде поддержали идею ежеквартально проверять у психологов студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ежеквартально проверять у психологов студентов, которые владеют оружием, передает RT.

"С точки зрения усиления безопасности можно поддержать. Честно говоря, я за то, чтобы оружия у гражданских лиц было как можно меньше", – сказал сенатор.

По его словам, оружие должно быть только у тех граждан, которые занимаются охраной общества и заповедников.

Рязанский назвал чрезмерным массовое распространение оружия среди граждан. Он выразил мнение, что нарушений в этом плане можно было бы избежать, если бы оружие приобреталось после получения соответствующих характеристик и ручательств со стороны трех специалистов в этой области.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил организовать ежеквартальный психологический мониторинг студентов, которые владеют оружием. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Общественник напомнил, что учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в силу возраста испытывают ощутимую психологическую нагрузку, связанную с взрослением, определением своего будущего места в обществе и личными отношениями.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия. Один из студентов вошел на территорию кампуса и начал стрелять. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.

Позже стрелка задержали. Он оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Сейчас он в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.