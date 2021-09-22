В Совфеде поддержали идею ежеквартально проверять у психологов студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова ежеквартально проверять у психологов студентов, которые владеют оружием, передает RT.
"С точки зрения усиления безопасности можно поддержать. Честно говоря, я за то, чтобы оружия у гражданских лиц было как можно меньше", – сказал сенатор.
По его словам, оружие должно быть только у тех граждан, которые занимаются охраной общества и заповедников.
Рязанский назвал чрезмерным массовое распространение оружия среди граждан. Он выразил мнение, что нарушений в этом плане можно было бы избежать, если бы оружие приобреталось после получения соответствующих характеристик и ручательств со стороны трех специалистов в этой области.
Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил организовать ежеквартальный психологический мониторинг студентов, которые владеют оружием. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Общественник напомнил, что учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в силу возраста испытывают ощутимую психологическую нагрузку, связанную с взрослением, определением своего будущего места в обществе и личными отношениями.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия. Один из студентов вошел на территорию кампуса и начал стрелять. В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.
Позже стрелка задержали. Он оказал сопротивление полицейскому и был ранен. Сейчас он в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
13 пострадавших при стрельбе в университете остаются в больницах Перми
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