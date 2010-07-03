Приморский край готовится у удару тайфуна "Тапа"

04:55
04:55
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Приморье объявлено штормовое предупреждение на территории восточных и юго-восточных районов региона. Погодная опасность вызвана приближающимся тайфуном "Тапа". Удар стихии в регионе ожидают 23 и 24 сентября.
"Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков – размывы участков дорог. Аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев", – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Синоптики отмечают, что 23 и 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края пройдут сильные дожди. Общее количество осадков может составить в отдельных районах до 20 миллиметров.
Кроме того, на побережье резко усилится ветер. Отдельные его порывы составят до 28 метров в секунду.
Высота волн в основной период стихии будет достигать 350 сантиметров, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный – до 4 метров. В бухтах прогнозируют значительный подъем уровня воды.
Ранее Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы. Планируется быстро и эффективно оказать помощь до приближающихся холодов.
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