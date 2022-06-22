Южная Корея подтвердила первый случай оспы обезьян

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Южная Корея подтвердила первый завезенный случай заражения оспой обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Наличие заболевания подтвердилось у одного человека. Это гражданин страны, который 21 июня вернулся из Германии.

Еще до приезда у него появились головная боль, невысокая температура, усталость и поражение кожи, поэтому он сам связался с ведомством по прибытии в международный аэропорт Инчхон. Пациент проходит лечение в Медицинском центре Инчхона.

KDCA подняло уровень предупреждения об опасности оспы обезьян. В Центральном штабе по борьбе с инфекциями создадут спецгруппу и запустят чрезвычайную систему борьбы с заболеванием. Специальные команды реагирования организуют в каждом городе и провинции страны, а также в каждом районе города, где уже зафиксированы случаи заражения.

Власти усилят меры пограничного эпидемического контроля в отношении регионов, где распространяется заболевание, а также примут меры для поставки лекарства от оспы обезьян и обеспечения людей вакциной в больницы при необходимости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране нет ни одного положительного результата тестирования на наличие данного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

