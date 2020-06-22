Москвичей проинформируют о лучшем времени для похода на участок для голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичам сообщат о наиболее благоприятном времени для похода на избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию. Рекомендации дадут, чтобы избежать большого скопления людей на участках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Ольгу Кириллову.

"Время голосования продлено, насколько возможно. Теперь будут рекомендации, во сколько предпочтительнее приходить на участки для голосования. Мы привыкли, что старшее поколение любит приходить к открытию, молодежь спит чуть дольше и приходит чуть позднее. Будут информировать, конечно", – сказала Кириллова.

Ранее она сообщила, что избирательные участки будут дезинфицировать ежедневно. Кириллова добавила, что на участках также будут раздавать перчатки и маски, а на входе – измерять температуру. В случае если у голосующего выявят повышенную температуру, его переведут в отдельное помещение.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

