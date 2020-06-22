В Москве разделили ключи шифрования для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице разделили ключи шифрования для онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает Агентство "Москва".

"Каждый голос человека зашифровывается с помощью специального ключа шифрования. Сейчас будет сформирован этот ключ, который будет отправлен в систему электронного голосования, и, когда будет проходить голосование, с 25 по 30 июня, на компьютере пользователя с помощью этого ключа будет формироваться зашифрованная транзакция, в которую включен выбор человека на бюллетене", – рассказал глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, для соблюдения полной тайны и анонимности формируется ключ расшифрования, который разделили на пять частей между пятью его хранителями. Ключи будут находиться у них до окончания голосования – 20:00 1 июля.

Костырко отметил, что только после сбора ключа шифрования будет известно, как распределились голоса.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно. Для электронного голосования открыт портал 2020og.ru.

Многие общественные деятели и эксперты отмечают преимущества данной формы волеизъявления. В частности, политолог Дмитрий Бадовский отметил, что электронное голосование гарантирует безопасность, а также будет привлекательно среди молодежи. Народный артист России Николай Расторгуев заявил, что дистанционное голосование является надежным и удобным способом волеизъявления.