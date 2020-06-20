Поправки к Конституции позволят зафиксировать сильное положение РФ – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принятие поправок к Конституции будет способствовать закреплению состояния России как сильного и суверенного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на "цементировании" вот этого своего состояния", – заявил представитель Кремля.

По его мнению, поправки и есть процесс "цементирования". Песков отметил, что зарубежным странам придется согласиться с этим положением дел.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Для подачи заявления на участие в электронном голосовании необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.