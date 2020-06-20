Поправки к Конституции позволят зафиксировать сильное положение РФ – Песков

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Принятие поправок к Конституции будет способствовать закреплению состояния России как сильного и суверенного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на "цементировании" вот этого своего состояния", – заявил представитель Кремля.
По его мнению, поправки и есть процесс "цементирования". Песков отметил, что зарубежным странам придется согласиться с этим положением дел.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Для подачи заявления на участие в электронном голосовании необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.
"Мосгорсправка": где проголосовать по поправкам в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: