Николай Расторгуев: Электронное голосование – надежный и удобный способ волеизъявления

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электронное голосование – надежный и удобный способ волеизъявления, заявил "Вечерней Москве" народный артист России Николай Расторгуев.
По словам музыканта, он поддерживает онлайн-голосование не только из-за большей его надежности, но и из-за удобства. "Зашел на портал, сделал свой выбор и никаких избирательных участков посещать не нужно", – объяснил артист.
Он уточнил, что тщательно изучил предложенные корректировки к основному закону страны и поддерживает нововведения.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования подведут 1 июля.
В Москве можно проголосовать на удобном для горожан участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Для электронного голосования открыт портал 2020og.ru.
1 июля с 8:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.
"Мосгорсправка": электронное голосование по поправкам в Контитуцию
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