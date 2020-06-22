В корпус наблюдателей Москвы на общероссийское голосование вошло более 20 тыс человек

16:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев заявил, что его состав пополнило более 20 тысяч человек.
Как сообщает Агентство "Москва", эти люди также соответствуют формальным критериям, которые предъявляются наблюдателям.
"Мы на два дня продлеваем окно возможностей для того, чтобы можно было попасть к нам в корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию", – отметил Ковалев.
По словам специалиста, в нынешнем году корпус будет самым многочисленным. При этом 4 тысячи зарегистрированных работали наблюдателями на предыдущих выборах.
Ковалев уточнил, что преимущественно корпус наблюдателей состоит из женщин – их на предстоящем голосовании будет 65 процентов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. Изъявить свою волю можно будет в течение нескольких дней до этой даты, включая ее.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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