Мясников предположил причины низкой смертности от коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что не может точно сказать, почему в России низкие показатели смертности от коронавируса.
Мясников сообщил, что если причины станут известны, то в таком случае, возможно, получится разработать эффективное средство против коронавируса.
"Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", – предположил медик.
Также он заявил, что малое количество летальных исходов вызвано тем, что в России не так много домов престарелых, как, например, в Италии. Впрочем, Мясников уточнил, что это слабое объяснение для столь большой разницы в смертности от COVID-19.
Кроме того, врач опроверг информацию о статистических погрешностях в России, отметив, что в стране строго относятся к расчетам.
Мясников также подчеркнул, что в РФ, в отличие от западных стран, имеется большое количество стационаров, что позволяет не собирать в одном месте заболевших коронавирусом.
"У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение", – отметил Мясников в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
Ранее Мясников рассказал о наиболее эффективной защите от коронавируса. Он отметил, что лучше всего уберечься от заражения инфекции помогает соблюдение социальной дистанции. Мясников сообщил, что при отсутствии этого пункта маски и перчатки не являются столь эффективными.
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