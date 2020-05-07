Мясников прокомментировал цифры по выздоровевшим от COVID-19

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Врач Александр Мясников заявил, что невысокое число выздоровевших после коронавируса является следствием особенности ведения статистики. Данный статус дают только при выписке из больницы.

В эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" специалист заявил, что достаточно большое количество заболевших переносит коронавирус в легкой форме.

По последним данным, болезнь побороли 23 тысячи человек.

"О чем мы говорим? 23 тысячи – это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные – выздоровевшие", – заявил Мясников.

Так специалист объяснил разницу между числом заболевших и количеством перенесших заболевание. За последние сутки в России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

