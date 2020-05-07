Активное распространение коронавируса в РФ сохранится до июня – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Активное распространение коронавируса COVID-19 в Российской Федерации сохранится до июня. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. В интервью телеканалу "Россия 24" специалист назвала сроки массовых заболеваний.
"Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами", – заявила Малинникова.
Ранее Сергей Собянин продлил действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 31 мая. При этом были сделаны определенные послабления – с 12 мая будут запущены предприятия промышленности и строительства.
Роспотребнадзор предложил трехэтапный план по выходу из коронавирусных ограничений. На первом могут разрешить прогулки с детьми и спорт на открытом воздухе, на втором – открытие предприятий торговли и сферы услуг, а в рамках третьего готовы открыть парки.
В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
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