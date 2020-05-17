Мясников назвал эффективную меру защиты от коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самой эффективной мерой защиты от коронавируса является соблюдение соцдистанции. Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.

"Социальная дистанция – это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность", – заявил Мясников.

Он подчеркнул, что защитные маски и перчатки не предоставляют должного эффекта без социальной дистанции. Врач пояснил, что совместное соблюдение дистанции и масочного режима позволяет гражданам предохранить других жителей от возможного заболевания.

"Поэтому с целью личной профилактики – не надейтесь на маски (но носите их обязательно!), а старайтесь соблюдать социальную дистанцию, не надо жаться друг к другу, все, эти времена прошли", – написал доктор.

Он также рекомендовал не забывать о перчатках, которые помогают в том числе защитить кожу от частого применения антисептика. По его словам, для достижения должного эффекта перчатки следует менять и постоянно обрабатывать, иначе они сами станут источником инфекции.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

