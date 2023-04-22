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11:52

Общество

За сутки в РФ выявили 7 030 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации выявили 7 030 случаев COVID-19, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

По данным штаба, за минувшие 24 часа в России смогли побороть заболевание 7 414 пациентов, умерли 34 человека инфицированных коронавирусом. Кроме того, в медучреждения госпитализировали 958 пациентов с COVID-19.

Уточняется, что в 25 регионах России увеличилось число госпитализаций, снижение специалисты зафиксировали в 46 регионах. В 14 субъектах РФ ситуация не изменилась.

Накануне в России медики выявили 7 166 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 108 пациентам. От последствий инфекционного заболевания скончались 33 человека, выздоровели 7 409 пациентов.

Ранее в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "Арктур", который ранее фиксировали в Индии. В Роспотребнадзоре ожидают, что он спровоцирует новую волну заболеваемости коронавирусом в предстоящем мае.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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