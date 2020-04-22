Прием документов в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приемная кампания в вузах этого года стартует, как только появятся последние результаты единого государственного экзамена. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1".

"Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которые устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания", – заявил Омельчук.

Он напомнил, что график ЕГЭ не был утвержден и проходит общественное обсуждение. В связи с чем начало приема документов в высшие учебные учреждения зависит от времени публикации итогов ЕГЭ, подчеркнул министр.

До этого Минпросвещения РФ перенесло основные сроки сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Перенесен и досрочный этап.

В начале апреля сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году может завершиться в середине лета.

Известно, что из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы.