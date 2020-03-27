В Национальном родительском комитете отреагировали на возможный перенос ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Председатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец рассказала, с чем могут быть связаны трудности после переноса единого государственного экзамена. Сдвинуть сроки написания экзамена могут из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает RT.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сказал, что не исключается возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок.

"Проблема заключается в том, что к ЕГЭ нужно реально готовиться, то есть нужно обучать школьника именно сдаче ЕГЭ", – объясняет Волынец. По ее словам, без практики и дополнительного обучения школьники не получат высокие баллы, несмотря на домашнюю подготовку.

В "Национальном родительском комитете" обратили внимание, что не все школы страны способны перейти на удаленную работу. В результате не все учащиеся получают знания, нужные для аттестации.

По сведениям ВОЗ, в мире коронавирусом заражено свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч скончалось.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек.

Ранее родителей призвали следить за пребыванием детей дома во время каникул.