Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

Фото: youtube.com/60 минут

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов заявил, что ситуация с отношением людей в мире к самоизоляции в условиях пандемии COVID-19 пугает.

В эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" профессор, в частности, выразил удивление тем, что в Северной Осетии и США люди "выходят в пикеты против самоизоляции".

"Что движет этими людьми – вот это очень сложно понять", – сказал доктор медицинских наук. Ачкасов подчеркнул, что неизвестно, когда эпидемия закончится.

Однако медик считает, что в конечном итоге у человечества произойдут изменения в сознании и в отношении к подобным инфекциям и "сохранению себя".

20 апреля во Владикавказе произошли столкновения с полицией во время несанкционированного митинга, на котором утверждалось, что коронавирус не опасен, а карантин излишен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал акцию протеста незаконной. Он также заявил, что массовое скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации.