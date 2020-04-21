В Кремле не согласны с формулировкой о политических последствиях экономического кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле не согласны с формулировкой, что экономические сложности могут привести к политическим последствиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, в Кремле и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах. Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что все участники мировой экономики, включая Россию, переживают трудности. При этом он подчеркнул, что правительство и президент РФ каждый день работают для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий этого кризиса для людей.

"Безусловно, тяжело. Особенно тяжело сейчас, в период самоизоляции. Здесь преследуется главная цель, потому что, естественно, абсолютным приоритетом над экономическими трудностями все-таки является человеческая жизнь. По мере того, как эпидемиологическая опасность будет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни", – сказал Песков.

Он напомнил о различных механизмах поддержки граждан и бизнеса, которые действуют в РФ.

Накануне около 200 человек вышло на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди просили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедшую во Владикавказе акцию протеста незаконной. Он также заявил, что массовое скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации.

Песков отметил, что оценивать протесты не может, а местным властям необходимо обсудить произошедшее с инициативной группой из числа тех, кто был на несогласованной акции. По словам пресс-секретаря президента, в сложившейся кризисной ситуации необходимо учитывать замечания населения.