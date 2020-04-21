Песков прокомментировал незаконную акцию во Владикавказе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедшую во Владикавказе акцию протеста незаконной. Он также заявил, что массовое скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации, как сообщает РИА Новости.

"В любом случае эта акция была незаконной, а главное – она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что оценивать протесты не может, а местным властям необходимо обсудить произошедшее с инициативной группой из числа тех, кто был на несогласованной акции. По словам пресс-секретаря президента, в сложившейся кризисной ситуации необходимо учитывать замечания населения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции в ближайшее время. 19 апреля пресс-секретарь главы государства отметил, что предстоящая неделя станет особенно показательной.

