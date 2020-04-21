Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:13

Песков прокомментировал незаконную акцию во Владикавказе

политика общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедшую во Владикавказе акцию протеста незаконной. Он также заявил, что массовое скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации, как сообщает РИА Новости.

"В любом случае эта акция была незаконной, а главное – она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что оценивать протесты не может, а местным властям необходимо обсудить произошедшее с инициативной группой из числа тех, кто был на несогласованной акции. По словам пресс-секретаря президента, в сложившейся кризисной ситуации необходимо учитывать замечания населения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции в ближайшее время. 19 апреля пресс-секретарь главы государства отметил, что предстоящая неделя станет особенно показательной.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать