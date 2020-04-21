В Кремле отслеживают настроения людей в Сети – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за настроениями людей в Сети. По словам представителя главы государства, мнения россиян учитываются во время подготовки мер поддержки, передает ТАСС.

Песков обратил внимание, что не склонен считать массовое появление различных хештегов на различных интернет-ресурсах своего рода митингами. "Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве", – заявил пресс-секретарь российского президента.

Как подчеркнул Песков, различные новые форматы выражения мнения граждан проявляются в огромном количестве. "Я имею в виду разные форматы, потому что, конечно, большая часть людей находится в режиме самоизоляции", – добавил он.

Недавно Песков прокомментировал незаконную акцию во Владикавказе. Он также заявил, что массовое скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации.

Кроме того, ранее в Кремле не согласились с формулировкой о политических последствиях экономического кризиса.