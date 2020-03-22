Более 52 тыс человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 52,7 тысячи человек остается под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 104 тысячи 577 человек, по состоянию на 20.03.2020, под контролем остаются 52 тысячи 747 человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что в стране специалисты провели более 163,5 тысячи исследований на выявление вируса.
В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.
Во всем мире больных коронавирусом COVID-19 составляет 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.
Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.
На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.
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