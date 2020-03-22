Узбекистан с 23 марта закрывает границу из-за коронавируса

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине страны.
"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", – говорится в сообщении.
Гражданам Узбекистана также рекомендовано не покидать свои квартиры без лишней на то необходимости, а если все-таки необходимо покинуть место жительство, то граждан призывают при выходе из дома надевать маску.
По данным Минздрава страны, 15 марта в республике был выявлен первый случай заражения коронавирусом, а к настоящему моменту число увеличилось до 42 человек.
Ранее власти страны решили приостановить с 16 марта до 30 апреля транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан организуют чартерное сообщение для доставки их на родину.
В Сербии с 20 марта также закрыли все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения. Исключение составляют грузовые автомобили.
До этого Сербия закрыла границы для въезда иностранных граждан без регистрации и обязала всех возвращающихся в страну из-за рубежа граждан самоизолироваться. В стране закрыты детские сады, школы, учреждения культура и спорта.
Тем временем число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.
Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.
На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.
В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.
Как работает московская скорая в условиях пандемии?
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: