Узбекистан с 23 марта закрывает границу из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине страны.

"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", – говорится в сообщении.

Гражданам Узбекистана также рекомендовано не покидать свои квартиры без лишней на то необходимости, а если все-таки необходимо покинуть место жительство, то граждан призывают при выходе из дома надевать маску.

По данным Минздрава страны, 15 марта в республике был выявлен первый случай заражения коронавирусом, а к настоящему моменту число увеличилось до 42 человек.

Ранее власти страны решили приостановить с 16 марта до 30 апреля транспортное сообщение с другими странами из-за коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан организуют чартерное сообщение для доставки их на родину.

В Сербии с 20 марта также закрыли все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения. Исключение составляют грузовые автомобили.

До этого Сербия закрыла границы для въезда иностранных граждан без регистрации и обязала всех возвращающихся в страну из-за рубежа граждан самоизолироваться. В стране закрыты детские сады, школы, учреждения культура и спорта.

Тем временем число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.

Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.

На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.

В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

