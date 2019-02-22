Телеверсию послания Путина смотрели почти 900 тысяч москвичей

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Зрителями телевизионной трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию стали 868 492 москвича старше четырех лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

В среду, 20 февраля, президент огласил послание, в котором рассказал о предстоящих действиях по повышению благосостояния граждан. Прямую трансляцию вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", Москва 24 и "360". Речь президента длилась 1 час 30 минут. Прошлогоднее послание Путина, напомним, стало рекордным по времени: оно длилось 1 час 55 минут.

Годом ранее аудитория телетрансляции послания составила 1 042 104 москвичей, а шесть лет назад выступление главы государства посмотрели 635 629 горожан. Рекорд пока что остается за посланием 2014 года, трансляцию которого видели 1 314 217 жителей столицы.

Выступая перед собравшимися в Гостином дворе, Путин призвал ввести новые льготы для многодетных семей, поручил запустить программу "Земский учитель" и перечислил системные проблемы в экономике страны.

