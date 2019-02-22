Телеверсию послания Путина смотрели почти 900 тысяч москвичей

Зрителями телевизионной трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию стали 868 492 москвича старше четырех лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.
В среду, 20 февраля, президент огласил послание, в котором рассказал о предстоящих действиях по повышению благосостояния граждан. Прямую трансляцию вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", Москва 24 и "360". Речь президента длилась 1 час 30 минут. Прошлогоднее послание Путина, напомним, стало рекордным по времени: оно длилось 1 час 55 минут.
Годом ранее аудитория телетрансляции послания составила 1 042 104 москвичей, а шесть лет назад выступление главы государства посмотрели 635 629 горожан. Рекорд пока что остается за посланием 2014 года, трансляцию которого видели 1 314 217 жителей столицы.
Выступая перед собравшимися в Гостином дворе, Путин призвал ввести новые льготы для многодетных семей, поручил запустить программу "Земский учитель" и перечислил системные проблемы в экономике страны.
"Москва и мир": послание Путина Федеральному собранию
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