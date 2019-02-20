Путин призвал молодежь активно пользоваться возможностями для развития в России

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин призвал школьников и студентов активно пользоваться возможностями для личностного роста, созданными в России. По его мнению, талантливая молодежь – одно из самых сильных конкурентных преимуществ страны.

"Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия, креативные способности – в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим. Чтобы каждый молодой человек – студент, школьник – мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста", – пояснил президент в ходе послания Федеральному собранию.

Он особо отметил форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", олимпиаду студентов "Я – профессионал", конкурсы "Мой первый бизнес" и "Лидеры России" и другие.

Глава государства также заявил, что все российские школы должны перевести на современные условия обучения через два года. Он напомнил, что школ с современными условиями обучения стало больше на 73 процента в сравнении с 2000 годом, когда их доля составляла 12 процентов. Но около 200 тысяч учеников ходят в школы без нормального отопления, водопровода и канализации, констатировал Путин.

Президент выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Мероприятие прошло в Гостином дворе и заняло 1 час 27 минут.