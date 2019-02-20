Школы перейдут на современные условия обучения в течение двух лет

Все российские школы должны перевести на современные условия обучения через два года, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
По его словам, школ с современными условиями обучения стало больше на 73 процента: в 2000 году их было 12 процентов, а в 2018-м – 85 процентов. Но около 200 тысяч учеников ходят в школы без нормального отопления, водопровода и канализации, это меньше 1,5 процента школьников, констатировал глава государства.
"Если их родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, о равных возможностях, этих людей только раздражают. Обращению внимание глав регионов, где есть такие школы: за два года проблему полностью решить", – сказал Путин.
Ранее он предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Сделать это предполагается до 1 января 2020 года. Президент также подчеркнул, что Россия должна восстановить естественный прирост населения.
Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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