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13:25

Школы перейдут на современные условия обучения в течение двух лет

образование власть

13:25

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Фото: телеканал Москва 24

Все российские школы должны перевести на современные условия обучения через два года, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, школ с современными условиями обучения стало больше на 73 процента: в 2000 году их было 12 процентов, а в 2018-м – 85 процентов. Но около 200 тысяч учеников ходят в школы без нормального отопления, водопровода и канализации, это меньше 1,5 процента школьников, констатировал глава государства.

"Если их родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, о равных возможностях, этих людей только раздражают. Обращению внимание глав регионов, где есть такие школы: за два года проблему полностью решить", – сказал Путин.

Ранее он предложил увеличить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Сделать это предполагается до 1 января 2020 года. Президент также подчеркнул, что Россия должна восстановить естественный прирост населения.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.

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